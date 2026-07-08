F1 - «J’ai un peu les boules» : L’erreur d’Alpine qui agace Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

Pierre Gasly avait sans doute rêvé d’un Grand Prix de Grande-Bretagne plus abouti. Le pilote de 30 ans a terminé à la dixième place sur la piste de Silverstone. Le Français s’est notamment agacé d’une erreur d’Alpine qui lui a fait perdre une place au profit de Franco Colapinto ce week-end.

Pour Pierre Gasly, le Grand Prix de Grande-Bretagne aurait pu être plus abouti. Le Français aurait pu profiter des nombreux abandons pour obtenir une meilleure place sur la piste de Silverstone. Mais finalement, le pilote de 30 ans ne s’est contenté que d’une dixième place sur les terres de Lewis Hamilton. Le natif de Rouen s’est d’ailleurs agacé d’une erreur d’Alpine qui a joué en faveur de Franco Colapinto, et il n’a pas manqué de le faire savoir.

«C'est un peu chiant de perdre un point comme ça» « Je suis content pour l'équipe parce qu'on marque trois points, mais j'ai un peu les boules de me faire doubler par Franco (Colapinto) au stand parce qu'on fait un arrêt trop lent. Il était trois secondes derrière et il ressort cinq secondes devant. C'est un peu chiant de perdre un point comme ça pour le Championnat mais ça ne change rien car on est trop lents et il va falloir qu'on améliore la voiture » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par L’Equipe.