Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Max Verstappen a connu une nouvelle désillusion à Silverstone, le quadruple champion du monde n'a pas hésité à pointer du doigt les défauts de sa monoplace. Patron de Red Bull, Laurent Mekies a confirmé les propos de son pilote et lui a même présenté ses excuses.

Comme en Autriche, Max Verstappen a connu une sortie de piste pour laquelle il n'est pas responsable. Le quadruple champion du monde a clairement pointé du doigt la responsabilité de son équipe, comme la semaine dernière, et notamment de l'aileron mobile, qui se referme mal ce qui a des conséquences très dangereuses au moment du freinage. Laurent Mekies, patron de Red Bull a ainsi présenté ses excuses auprès de son pilote.

Mekies s'excuse auprès de Verstappen « Avant toute chose, nous devons commencer par présenter nos excuses à Max. Un problème lié à l’aileron arrière de sa voiture est survenu en fin de course, provoquant finalement sa sortie de piste. Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident se produit, nous prenons la situation très au sérieux et mettrons tout en œuvre pour éviter que cela ne se reproduise. Nous pouvons confirmer, quelques heures après la course, qu’il s’agissait d’une défaillance différente au niveau de l’aileron arrière : celui-ci ne se verrouillait pas correctement, ce qui a entraîné une perte importante d’appui aérodynamique et une sortie de piste. L’essentiel est que Max aille bien », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.