F1 - «Je n’ai pas fait exprès» : Le moment rare vécu par Lewis Hamilton en pleine course !

Pierrick Levallet

Après sa victoire à Barcelone, Lewis Hamilton espérait récidiver chez lui ce dimanche. Finalement, le pilote de Ferrari n’a dû se contenter que d’une troisième place sur la piste de Silverstone. Le septuple champion du monde a d’ailleurs avoué avoir vécu un moment plutôt rare lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Sorti vainqueur du Grand Prix de Barcelone, Lewis Hamilton espérait pouvoir profiter de son momentum pour arracher un nouveau succès à domicile ce dimanche. Le pilote de 41 ans souhaitait décrocher sa deuxième victoire chez Ferrari sur la piste de Silverstone. Mais finalement, le septuple champion du monde n’est contenté que d’une troisième place au Grand Prix de Grande-Bretagne, derrière George Russell et Charles Leclerc. Mais le Britannique aurait sans doute pu espérer mieux s’il n’avait pas effectué un faux départ, fait assez rare au cours de sa carrière.

«Ma main a simplement bougé comme ça» « J’ai fait un faux départ, ce que je n’ai fait que très rarement au cours des quelque 380 courses que j’ai disputées. C’est juste que, oui, ma main a simplement bougé comme ça. Je ne sais pas vraiment où elle est allée. Je ne l’ai pas fait exprès. Je n’ai même pas dit à ma main de le faire. Mais bon, ça arrive » a ainsi expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.