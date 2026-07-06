F1 - «C’est très désagréable» : Red Bull répond à Max Verstappen après son coup de gueule !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Grande-Bretagne n’a pas souri à Max Verstappen. Victime d’un accident, le Néerlandais a été contraint à l’abandon sur la piste de Silverstone. Le quadruple champion du monde a alors poussé un coup de gueule après la course. Et Red Bull n’a pas manqué d’y répondre par l’intermédiaire de Laurent Mekies.

Max Verstappen avait très certainement rêvé d’un meilleur Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche. Auteur de plutôt bons résultats récemment, le Néerlandais a été victime d’un accident sur la piste de Silverstone et a donc été contraint à l’abandon. Le quadruple champion du monde n’a alors pas caché sa colère. « Le même problème qu’en qualification de l’Autriche, l’aileron ne se ferme pas bien, on perd beaucoup d’appui et on part en tête-à-queue. Une fois ça passe, mais deux fois, ça devient dangereux pour moi. Je ne sais pas, c’est juste douloureux, frustrant... on essaie de faire tout ce qu’on peut » a notamment pesté le pilote de 28 ans. Red Bull n’a alors pas manqué de lui répondre directement.

«Nous mettrons en place ce qui est nécessaire pour que ça ne se reproduise pas» « Il a raison de ne pas être content. C'est très désagréable pour un pilote d'être lâché par sa voiture dans un virage rapide lors de deux courses consécutives, même si c'est pour deux raisons différentes. Et dans une bien moindre mesure, c'est aussi extrêmement désagréable pour nous d'envoyer nos pilotes dans le bac à gravier. Donc il a raison d'être mécontent. Je ne doute pas qu'au niveau de l'équipe, nous mettrons en place ce qui est nécessaire pour que ça ne se reproduise pas, même si nous n'y sommes pas parvenus aujourd'hui, et nous prenons ça aussi sérieusement que possible » a d’abord expliqué Laurent Mekies dans des propos rapportés par Sports Auto-Moto.