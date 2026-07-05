F1 - «Je veux juste rentrer à la maison» : Verstappen craque complètement après son nouvel accident !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Les galères s’enchaînent pour Max Verstappen. Dans une première moitié de saison compliquée, le quadruple champion du monde a vécu un nouvel accident ce dimanche à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Après la course, le Néerlandais a semblé à bout, affirmant ne plus vouloir penser à la Formule 1 pour le moment…

Que la période actuelle est compliquée pour Max Verstappen. Alors qu’il était à la lutte pour le podium ce dimanche à Silverstone, le quadruple champion du monde n’a pas fini ce Grand Prix de Grande-Bretagne, la faute à une grosse sortie de piste en fin de course. Il s’agit déjà du troisième abandon de Verstappen cette saison, ce qui ne devrait pas améliorer l’humeur négative du champion de Red Bull, déjà très frustré sur cette année 2026.

« Je ne sais pas, c’est juste douloureux, frustrant » Surtout, après une deuxième place positive en Autriche il y a deux semaines, Max Verstappen espérait reprendre du poil de la bête. Comme confié par le principal intéressé après la course, désormais, le Néerlandais ne souhaite même plus penser à la Formule 1 ! « Le même problème qu’en qualification de l’Autriche, l’aileron ne se ferme pas bien, on perd beaucoup d’appui et on part en tête-à-queue. Une fois ça passe, mais deux fois, ça devient dangereux pour moi. Je ne sais pas, c’est juste douloureux, frustrant... on essaie de faire tout ce qu’on peut », a d’abord analysé Verstappen après son accident dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.