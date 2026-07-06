F1 : «C’est incroyable», Charles Leclerc jubile après son calvaire chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La fin du calvaire pour Charles Leclerc ! Ce dimanche, le Monégasque a obtenu l’une des plus belles victoires de sa carrière en remportant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Après une période très compliquée, Leclerc a donc su inverser la tendance, ce qui a forcément fait énormément de bien au pilote de 28 ans.

La fin de la série noire pour Charles Leclerc. Ce samedi, le pilote Ferrari avait annoncé qu’il tenterait un gros changement au niveau de sa monoplace à l’occasion des qualifications du Grand Prix de Grande Bretagne. Deuxième des qualifications à Silverstone, le Monégasque l’a emporté après un excellent départ. Bien aidé par les problèmes de Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc signe un neuvième succès en carrière, et surtout, se relance totalement sur le plan mental et de la confiance.

« C'est incroyable » « C'est incroyable. La fin n'était pas celle dont j'aurais rêvé, mais gagner après deux week-ends très difficiles fait énormément de bien. Nous avons énormément travaillé pour retrouver les bonnes sensations. J'avais trouvé quelque chose lors du Sprint et des qualifications, mais il fallait confirmer en course. C'est désormais chose faite et je suis très heureux », a réagi Charles Leclerc après cette première victoire de la saison dans des propos relayés par l’Auto Journal.