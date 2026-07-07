F1 - «Je veux partir d’ici» : Max Verstappen craque totalement, c’est la panique chez Red Bull !

Bien parti pour décrocher un podium à Silverstone après les soucis mécaniques de Kimi Antonelli, Max Verstappen a finalement du abandonner après avoir perdu le contrôle de sa Red Bull qui a fini des les graviers. Après la course, le quadruple champion du monde était donc particulièrement remonté contre son équipe qu'il juge coupable de son abandon.
Comme lors de la séance de qualification en Autriche, Max Verstappen a perdu le contrôle de sa Red Bull ce week-end de façon très inhabituelle. Alors qu'il était en passe d'accrocher un podium en profitant des pépins mécanique de Kimi Antonelli, le Néerlandais a fini dans les graviers à quelques tours de l'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne. Par conséquent, il quitte Silverstone sans point et surtout très frustré de la monoplace que lui offre son écurie qu'il juge responsable de sa nouvelle sortie de piste, comme c'était le cas en Autriche.
Le ton monte chez Red Bull
« À ce stade, je veux juste rentrer chez moi et ne plus penser à la Formule 1. À ce moment-là, c’est particulièrement dangereux. On peut vraiment se faire très mal, deux fois de suite. C’est pour cela que j’en ai complètement assez. Je rentre chez moi le plus vite possible. Je veux partir d’ici. Rentrer directement à la maison. Tout de suite », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de balayer les questions sur son avenir : « Le temps le dira. Pour être honnête, je ne veux rien avoir à faire avec tout ça. Je ne vais rien dire sur l’avenir pour l’instant. Bien sûr que c’est frustrant. Ce serait très étrange que je sois complètement "zen" dans une telle situation. J’ai besoin de quelques jours pour repartir de zéro. Je fais de mon mieux. Je ne peux pas faire plus que cela. Il y a tout simplement beaucoup trop de choses qui tournent mal ». Mais bien évidemment, une telle réaction de Max Verstappen va relancer les débats sur son avenir alors qu'une arrivée chez McLaren fait grandement parler ces derniers jours. D'autant plus que son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase rejoindra l'écurie britannique au plus tard en 2028.
L'avenir de Verstappen relancé ?
Patron de l'équipe Red Bull, Laurent Mekies a essayé des calmer les tensions en reconnaissant la part de responsabilité de l'écurie : « Max a raison. La facilité de pilotage est une limite depuis le début de la saison. Tout le monde a énormément travaillé pour produire un bon groupe propulseur, mais il est clair que nous devons encore progresser dans ce domaine. Cette différence de facilité de pilotage nous coûte du temps au tour ainsi que de la constance ». Pas suffisant pour convaincre Max Verstappen qui assure qu'il donne 100% des ses moyens au volant de sa monoplace : « Je ne peux pas faire plus à ce niveau, l’équipe le reconnait. Le moteur est performant mais il est difficile à contrôler ».
Mais les tensions avaient débuté avant même le départ de la course puisque Max Verstappen avait demandé à changer de moteur, ce qui aurait eu pour conséquence un départ depuis la voie des stands. Ce que Laurent Mekies avait refusé : « Nous acceptons que Max avait une autre idée, et c’est lui qui pilote la voiture. Mais je ne suis pas certain que cette troisième place aurait été possible si nous étions partis de la voie des stands. » Relancé sur ce sujet, le quadruple champion du monde a affiché sa colère : « Ne me posez pas cette question. » Autrement dit, les tensions sont désormais palpables chez Red Bull ce qui ne va pas manquer de relancer les débats sur l'avenir de Max Verstappen.