F1 - «Je veux partir d’ici» : Max Verstappen craque totalement, c’est la panique chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien parti pour décrocher un podium à Silverstone après les soucis mécaniques de Kimi Antonelli, Max Verstappen a finalement du abandonner après avoir perdu le contrôle de sa Red Bull qui a fini des les graviers. Après la course, le quadruple champion du monde était donc particulièrement remonté contre son équipe qu'il juge coupable de son abandon.

Comme lors de la séance de qualification en Autriche, Max Verstappen a perdu le contrôle de sa Red Bull ce week-end de façon très inhabituelle. Alors qu'il était en passe d'accrocher un podium en profitant des pépins mécanique de Kimi Antonelli, le Néerlandais a fini dans les graviers à quelques tours de l'arrivée du Grand Prix de Grande-Bretagne. Par conséquent, il quitte Silverstone sans point et surtout très frustré de la monoplace que lui offre son écurie qu'il juge responsable de sa nouvelle sortie de piste, comme c'était le cas en Autriche.

Le ton monte chez Red Bull « À ce stade, je veux juste rentrer chez moi et ne plus penser à la Formule 1. À ce moment-là, c’est particulièrement dangereux. On peut vraiment se faire très mal, deux fois de suite. C’est pour cela que j’en ai complètement assez. Je rentre chez moi le plus vite possible. Je veux partir d’ici. Rentrer directement à la maison. Tout de suite », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de balayer les questions sur son avenir : « Le temps le dira. Pour être honnête, je ne veux rien avoir à faire avec tout ça. Je ne vais rien dire sur l’avenir pour l’instant. Bien sûr que c’est frustrant. Ce serait très étrange que je sois complètement "zen" dans une telle situation. J’ai besoin de quelques jours pour repartir de zéro. Je fais de mon mieux. Je ne peux pas faire plus que cela. Il y a tout simplement beaucoup trop de choses qui tournent mal ». Mais bien évidemment, une telle réaction de Max Verstappen va relancer les débats sur son avenir alors qu'une arrivée chez McLaren fait grandement parler ces derniers jours. D'autant plus que son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase rejoindra l'écurie britannique au plus tard en 2028.