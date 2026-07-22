«Ma décision pour l’année prochaine dépend…» : Fernando Alonso pose les conditions de son avenir en F1

Avec un seul point au compteur depuis le début de la saison, Fernando Alonso s’attendait à beaucoup mieux, mais son avenir ne dépendra pas des performances d’Aston Martin d’ici à la fin de l’année 2026. Pour le double champion du monde, c’est avant tout l’évolution de la réglementation qui conditionnera son avenir en Formule 1.
Si Aston Martin prévoit une importante évolution le week-end prochain à l’occasion du Grand Prix de Hongrie, ce n’est pas ce qui déterminera l’avenir de Fernando Alonso. Ce dernier a un contrat qui court jusqu’à la fin de l’année et n’a pas encore pris de décision quant à son futur en Formule 1, qui dépendra de la réglementation.
« Ma décision pour l'année prochaine dépend davantage du règlement »
« Aucune, parce que ma décision ne dépend pas des performances de cette année », a répondu Fernando Alonso quand il a été interrogé sur l’importance de la nouvelle Aston Martin dans sa décision, des propos relayés par Motorsport.com. « Nous avons mal commencé cette saison et je ne peux pas baser ma décision pour l'an prochain sur des performances qui ne sont pas représentatives. Je ne pense pas que cela reflète le véritable potentiel de l'équipe. Je suis convaincu qu'il est bien supérieur à ce que nous montrons actuellement. Ma décision pour l'année prochaine dépend davantage du règlement. Piloter ces voitures sur des circuits comme Spa aujourd'hui ou Silverstone lors de la dernière course, ce n'est pas ce que j'imagine pour mon avenir. Nous verrons bien. »
« Les attentes étaient donc très élevées et nous ne les avons pas atteintes »
Fernando Alonso a tout de même avoué être déçu de la saison d’Aston Martin jusque-là, lui qui ne compte qu’un seul point pour le moment : « C'est difficile. Nous avions placé beaucoup d'espoirs dans cette nouvelle réglementation, dans l'arrivée d'Adrian, dans Honda et dans tout le reste. Les attentes étaient donc très élevées et nous ne les avons pas atteintes. Ce n'était pas difficile à accepter, c'était surtout décevant de voir la voiture à Barcelone, dès le vendredi. Mais en même temps, toute l'équipe a pris cela comme un défi et veut inverser la tendance. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied et nous espérons que Budapest constituera un premier pas vers de meilleures performances et marquera le début du redressement de l'équipe. »