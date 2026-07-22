«Ma décision pour l’année prochaine dépend…» : Fernando Alonso pose les conditions de son avenir en F1

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec un seul point au compteur depuis le début de la saison, Fernando Alonso s’attendait à beaucoup mieux, mais son avenir ne dépendra pas des performances d’Aston Martin d’ici à la fin de l’année 2026. Pour le double champion du monde, c’est avant tout l’évolution de la réglementation qui conditionnera son avenir en Formule 1.

Si Aston Martin prévoit une importante évolution le week-end prochain à l’occasion du Grand Prix de Hongrie, ce n’est pas ce qui déterminera l’avenir de Fernando Alonso. Ce dernier a un contrat qui court jusqu’à la fin de l’année et n’a pas encore pris de décision quant à son futur en Formule 1, qui dépendra de la réglementation.

« Ma décision pour l'année prochaine dépend davantage du règlement » « Aucune, parce que ma décision ne dépend pas des performances de cette année », a répondu Fernando Alonso quand il a été interrogé sur l’importance de la nouvelle Aston Martin dans sa décision, des propos relayés par Motorsport.com. « Nous avons mal commencé cette saison et je ne peux pas baser ma décision pour l'an prochain sur des performances qui ne sont pas représentatives. Je ne pense pas que cela reflète le véritable potentiel de l'équipe. Je suis convaincu qu'il est bien supérieur à ce que nous montrons actuellement. Ma décision pour l'année prochaine dépend davantage du règlement. Piloter ces voitures sur des circuits comme Spa aujourd'hui ou Silverstone lors de la dernière course, ce n'est pas ce que j'imagine pour mon avenir. Nous verrons bien. »