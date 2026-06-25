F1 - Transfert chez Alpine : La rumeur sur Fernando Alonso fait réagir Aston Martin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A bientôt 45 ans, Fernando Alonso pourrait décider de se retirer du circuit à la fin de l'année. Ce qui coïncidera avec l'expiration de son contrat avec Aston Martin. Le double champion du monde de Formule 1 ne devrait pas prendre une telle décision au vu de son niveau de performances selon un membre d'Aston Martin qui s'est d'ailleurs attardé sur la rumeur Alpine.

Après la pause de la semaine dernière, le championnat du monde de Formule 1 reprend ses droits ce week-end au Red Bull Ring. En Autriche, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton et George Russell vont se rendre coup pour coup afin de prendre des points sur la concurrence au classement des pilotes. Cependant, tout le paddock ne parle pas uniquement de ce qui se passe aux avants-postes. Aston Martin est bien loin des standards attendus en cette année 2026.

«Nous avons dit qu’il était là pour rester» L'écurie anglaise n'a glané qu'un tout petit point au classement des constructeurs. Seul Cadillac, nouveau venu pour cette saison 2026, a fait pire qu'Aston Martin. Ses deux pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll ne franchissent pas souvent tous les deux la ligne d'arrivée dans le même Grand Prix. Et alors que le contrat du double champion de Formule 1 prend fin à l'issue de la saison, il est spécifié qu'Alonso pourrait signer un retour chez Alpine. De quoi faire réagir Mike Crack. « Si vous regardez une ou deux saisons en arrière, nous avons dit qu’il était là pour rester. Je pense que Fernando a décidé qu’autour de la pause estivale, il prendra une décision. Et nous sommes contents de ce timing. Nous sommes satisfaits des pilotes. Ils sont avec nous dans ce projet ».