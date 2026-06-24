Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison de Formule 1 n’est pas encore terminée. Certes, Kimi Antonelli a une avance considérable au classement des pilotes, mais le succès de Lewis Hamilton à Barcelone au Grand Prix d’Espagne a rebattu les cartes. Une course qu’Antonelli n’avait pas terminée. Pour Jolyon Palmer, tout pourrait être relancé pour ce championnat du monde.

Lewis Hamilton aura patienté deux ans pour remporter son premier Grand Prix de Formule 1. Après une saison noire pour son baptême chez Ferrari qui n’a pas été concluant au point où le Britannique incitait l’écurie italienne à trouver un autre pilote, Hamilton a vu le drapeau à damier s’agiter à Barcelone pour le Grand Prix d’Espagne le 14 juin dernier. De quoi valider son retour sur le devant de la scène après deux deuxièmes places au Canada et à Monaco.

«Lewis Hamilton ? Je ne vois pas pourquoi il n’y arriverait pas à ce stade» 41 points séparent le leader du championnat du monde Kimi Antonelli (19 ans) à Lewis Hamilton (41 ans). Selon l’ancien pilote de Formule 1 Jolyon Palmer, le septuple champion du monde a les ressources et la monoplace pour challenger le jeune talent de Mercedes sur cette seconde partie de championnat. « Je ne vois pas pourquoi il n’y arriverait pas à ce stade. Il est régulier. La Ferrari s’améliore de façon assez notable. Les mises à jour, qui ont bien fonctionné à Barcelone, lui ont manifestement donné le vent en poupe. Sans cela, ils ne sont pas assez compétitifs. Mais au fil de la saison, que ce soit à Melbourne, au Japon ou à Miami, on constate que l’énorme écart qui séparait Mercedes du reste du peloton s’est réduit. Que ce soit grâce aux efforts de McLaren, à Verstappen qui s’est élancé en première ligne lors de plusieurs courses, ou encore à Ferrari, avec Lewis qui a retrouvé sa forme et qui est désormais capable de remporter une course et de mettre en place une stratégie ».