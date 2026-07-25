Zinedine Zidane était prêt à tout pour devenir sélectionneur de l'équipe de France : «Il a refusé des propositions bien plus lucratives»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a disputé sa dernière compétition à la tête de l'Equipe de France de football. Après son départ, il faut maintenant trouver un remplaçant et c'est Zinédine Zidane qui devrait être nommé le 28 juillet prochain. L'ancien entraîneur du Real Madrid a attendu que la place se libère pour sauter sur l'occasion pour enfin décrocher ce poste tant convoité.

Ancien entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane a déjà connu le succès. Mais depuis 2021, il n'a plus occupé une telle fonction et ce malgré les énormes propositions auxquelles il a fait face. En effet, le Ballon d'Or 1998 a toujours eu en tête de prendre la place de sélectionneur de l'Equipe de France. Romain Molina révèle qu'il avait pourtant l'opportunité de choisir la facilité en allant ailleurs pour l'argent.

Zinédine Zidane proche de son but Même si ce n'est plus vraiment un secret, la FFF organise ce mardi 28 juillet une conférence de presse pour la désignation officielle du prochain sélectionneur de l'Equipe de France. Zinédine Zidane devrait donc débarquer officiellement avant de faire ses débuts à ce poste le 1er septembre. Un choix de carrière logique et dont il a toujours rêvé. « Dans le même temps en off, Diallo ne cachait pas qu'il allait ramener Zidane. Mais pourquoi on veut ramener Zidane ? Alors oui, il y a le nom, mais c'est surtout un argument électoral pour ensuite briguer un second mandat. Parce qu'à part ça, le bilan de Philippe Diallo, on l'attend encore (...) C'est qui est ironique avec Zidane. Malgré l'unanimité derrière son nom, la manière dont cela a été fait n'est pas bonne. Et surtout, Diallo n'était pas forcément d'accord sur le staff demandé par Zidane. Ce dernier a beaucoup travaillé ces derniers temps. Il a refusé énormément de propositions bien plus lucratives, parce que son but depuis des années, c'était d'entraîner l'équipe de France. Tout le monde le savait, c'est pour ça qu'il a refusé énormément de choses pour dire "Ok, là on sait qu'avec Deschamps ça va se libérer, je veux à tout prix le poste" » révèle Romain Molina sur sa chaîne YouTube.

Zidane arrive bien préparé en Equipe de France Didier Deschamps a annoncé début 2025 que la Coupe du monde 2026 serait sa dernière compétition en tant que sélectionneur. Zinédine Zidane a donc eu le temps de voir venir et il a travaillé pour arriver bien prêt une fois officialisé. La FFF n'a pas eu d'autre choix que de se plier à ses exigences. « Donc avec son staff, ils ont déjà travaillé depuis un moment, sauf qu'au début, la Fédération n'était pas très emballée à cause du coup financier en se disant que le staff va être beaucoup plus important qu'avec Deschamps donc ça va être compliqué. Et pourtant, lors de la dernière assemblée de la FFF, ils disaient qu'il y aurait une baisse de la masse salariale à cause des staffs. C'est lié à un problème de droits d'image » poursuit-il.