«Je ne viens pas» : Le coup de pression de Zinedine Zidane qui a fait trembler la FFF

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le départ de Didier Deschamps à la suite de la Coupe du monde 2026, l'Equipe de France va maintenant accueillir dans quelques jours son nouveau sélectionneur. Sans surprise, c'est Zinédine Zidane qui devrait être annoncé la semaine prochaine par la FFF. L'ancien entraîneur du Real Madrid, qui convoitait ce poste, a posé ses conditions. La FFF a répondu à ses exigences.

Depuis des mois, l'arrivée de Zinédine Zidane se prépare à la FFF. Forcément, au vu de son statut, son arrivée a de quoi faire saliver. L'ancien Ballon d'Or et champion du monde en 1998 va prendre en main la sélection française à partir du mois de septembre et même s'il en avait très envie, il n'a pas caché à la FFF que sa venue s'accompagnait de conditions. Romain Molina explique qu'il a été clair sur ses intentions.

Zidane en Equipe de France, le bon coup de la FFF Malgré les critiques à son égard, Didier Deschamps a signé un magnifique mandat à la tête de l'Equipe de France depuis 14 ans. Le sélectionneur ne sera pas facile à remplacer et il fallait forcément un grand nom. Celui de Zinédine Zidane est également un joli coup de pub pour le président Philippe Diallo. « Dans le même temps en off, Diallo ne cachait pas qu'il allait ramener Zidane. Mais pourquoi on veut ramener Zidane ? Alors oui, il y a le nom, mais c'est surtout un argument électoral pour ensuite briguer un second mandat. Parce qu'à part ça, le bilan de Philippe Diallo, on l'attend encore » souligne Romain Molina sur YouTube.

Zidane n'a pas été facile à convaincre S'il a quitté le Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane s'est montré discret ces dernières années même s'il n'a jamais caché qu'il convoitait ce poste de sélectionneur des Bleus. Après le départ de son coéquipier, il s'est préparé et va débarquer avec de sérieuses ambitions. « C'est qui est ironique avec Zidane. Malgré l'unanimité derrière son nom, la manière dont cela a été fait n'est pas bonne. Et surtout, Diallo n'était pas forcément d'accord sur le staff demandé par Zidane. Ce dernier a beaucoup travaillé ces derniers temps. Il a refusé énormément de propositions bien plus lucratives, parce que son but depuis des années, c'était d'entraîner l'équipe de France. Tout le monde le savait, c'est pour ça qu'il a refusé énormément de choses pour dire "Ok, là on sait qu'avec Deschamps ça va se libérer, je veux à tout prix le poste" » poursuit Molina.