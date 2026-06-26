Deux joueurs du XV de France passés proches de la catastrophe : «On a failli mourir»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans le podcast Rugby Confidential, Gaël Fickou est revenu sur le moment où il a probablement eu l'une des plus grosses frayeurs de sa vie. Accompagné de Yoann Maestri et alors qu’il n’était âgé que de 19 ans, celui qui va quitter le Racing 92 pour Toulon a expliqué qu’ils avaient failli se noyer en Australie et auraient pu y rester.

En cette période de canicule, Gaël Fickou a raconté le moment où lui et Yoann Maestri ont bien cru qu’ils allaient se noyer. Les deux hommes étaient alors en Australie et se sont retrouvés piégés par une baïne. Ce qui est aujourd’hui une anecdote et peut même servir de prévention aurait en revanche pu tourner au drame.

« Et d’un coup, on est tombé dans un fossé » « J’étais très jeune, j’avais 19 ans et on était en Australie avec Yoann Maestri. On faisait tout le temps les cons, on était H24 ensemble. On s’est baigné et on a été pris par la baïne. Il y avait des panneaux requins de partout. Moi, c’est ma phobie les requins », a expliqué Gaël Fickou lors de son passage dans le podcast Rugby Confidential, dans des propos relayés par Blog RCT. « On pouvait marcher jusqu’à 100 mètres, on avait pied jusqu’aux genoux. Et d’un coup, on est tombé dans un fossé. On nous a expliqué qu’il y avait des bancs de sable de 100 mètres et d’un coup tu tombes dans un trou et tu ne peux plus ressortir. On voyait le rivage en miniature. »