Top 14 - Transfert : «C’est totalement faux», la mise au point de Gaël Fickou pour une histoire d’argent

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le Racing 92 a été humilié par le Stade Toulousain en demi-finale du Top 14, cette rencontre a été la dernière de Gaël Fickou avec le club parisien. En effet, la saison prochaine, l’international français jouera avec Toulon. Formé au RCT, Fickou n’y avait toutefois jamais joué en pro. En 2012, il était ainsi parti exploser du côté du Stade Toulousain et voilà qu’il a tenu à rétablir la vérité sur cette décision.

A 32 ans, Gaël Fickou s’apprête à boucler la boucle. Ayant disputé son dernier match avec le Racing 92, l’international français évoluera la saison prochaine avec Toulon. Natif de La Seyne-sur-Mer, il revient ainsi là où tout a commandé pour lui, au RCT, où il a été formé. Le fait est qu’il n’a jusqu’à présent jamais joué en professionnel avec Toulon, étant donné que Fickou avait fait le choix en 2012 de partir rejoindre le Stade Toulousain afin d’avoir du temps de jeu. Et comme l’a assuré le principal intéressé, ce n’était absolument pas une question d’argent.

« Je gagnais le même salaire que je gagnais à Toulon » A l’occasion du podcast Rugby Confidential, Gaël Fickou a donc mis les choses au point concernant son départ de Toulon en 2012 et ceux qui pensaient que c’était pour l’argent. Celui qui s’apprête faire à son retour au RCT a alors expliqué : « Qu’est-ce qui a fait que je suis parti de Toulon ? Tout le monde pensait que c’était pour l’argent. Je gagnais le même salaire que je gagnais à Toulon. A peu près le même saison. Tout le monde s’est fait des idées de fou en pensant que je suis parti parce que j’allais gagner beaucoup plus d’argent là-bas. Ce qui est totalement faux. C’est surtout que j’allais jouer ».