XV de France - Antoine Dupont renonce : Les vacances de son remplaçant sont bouleversées

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le XV de France affrontera la Nouvelle-Zélande dans quelques jours, Antoine Dupont ne rejoindra finalement pas le groupe de Fabien Galthié. Initialement, le demi de mêlée du Stade Toulousain devait débarquer après la finale du Top 14, mais blessé, il a dû renoncer. Pour le remplacer, les Bleus ont fait appel à Paul Graou, qui ne s'attendait pas vraiment à cela.

Nouvelle-Zélande, Australie, Japon... Voilà le programme qui attend le XV de France à l'occasion du Championnats des nations. Après avoir communiqué une liste initiale pour ces rencontres, Fabien Galthié a rappelé d'autres joueurs qui avaient participé à la finale du Top 14. C'était le cas d'Antoine Dupont, tout juste sacré champion de France avec le Stade Toulousain. Attendu avec le XV de France, le demi de mêlée ne viendra finalement pas. Blessé à la suite du match face à Montpellier, Dupont a dû renoncer.

« C’est donc le coeur lourd que je dois renoncer à ma sélection » Forfait, Antoine Dupont ne pourra donc pas répondre présent pour ces prochains matchs du XV de France. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le demi de mêlée du Stade Toulousain a ainsi annoncé : « Bonjour à tous, une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet. C’est donc le coeur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l’Australie et au Japon. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus ». Devant faire donc sans Dupont, Fabien Galthié a décidé d'appeler Paul Graou.