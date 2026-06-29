Finale de Top 14 - La frayeur de Romain Ntamack avec l’orage : «On a vraiment eu peur...»

Ce samedi, le Stade toulousain a remporté un nouveau Bouclier de Brennus. Les hommes d’Ugo Mola se sont imposés face à Montpellier en finale du Top 14 (28-20). La rencontre a toutefois été marquée par une brève interruption due aux orages. Romain Ntamack a alors avoué avoir eu une petite frayeur après les intempéries qui ont frappé lors d’un match de l’équipe de France pendant la Coupe du monde de foot.
Le Stade toulousain a fièrement défendu son titre ce samedi. Les Rouge-et-Noir se sont imposés face à Montpellier (28-20) et ont ainsi remporté la finale du Top 14. Le match a toutefois été marqué par une petite interruption à cause des orages qui ont sévi en région parisienne. Romain Ntamack a alors avoué avoir redouté que la rencontre soit arrêtée plus longtemps, à l’instar de France/Irak pendant la Coupe du monde de foot.
«Ça chamboule les plans»
« Lorsque l’interruption de match a été annoncée, on a vraiment eu peur que ça fasse comme en Coupe du monde de foot, que ça nous oblige à jouer jusqu’à 2 heures du matin. [...] Ça chamboule les plans. Je ne sais pas si ça nous aide à ce moment-là, parce qu’on est dans un gros creux. Mais on essaie de se répéter qu’il reste vingt minutes, qu’il faut tenir. On a une mêlée à 5 mètres qu’on perd en plus » a d’abord confié le demi d’ouverture du Stade toulousain dans des propos rapportés par Midi Olympique.
«Ça ne s’est pas joué à grand-chose»
« C’était une deuxième mi-temps vraiment très compliquée. Montpellier a poussé très, très fort. On savait qu’ils n’allaient rien lâcher. Ils marquent un peu trop vite en deuxième mi-temps pour ne pas qu’on garde ce matelas plus longtemps. Mais c’est parce qu’ils jouent du rugby. C’est une très belle équipe qui mérite sa place. Ça ne s’est pas joué à grand-chose » a ensuite ajouté Romain Ntamack, qui a tenu à saluer la prestation de Montpellier.