Finale de Top 14 - La frayeur de Romain Ntamack avec l’orage : «On a vraiment eu peur...»

Pierrick Levallet

Ce samedi, le Stade toulousain a remporté un nouveau Bouclier de Brennus. Les hommes d’Ugo Mola se sont imposés face à Montpellier en finale du Top 14 (28-20). La rencontre a toutefois été marquée par une brève interruption due aux orages. Romain Ntamack a alors avoué avoir eu une petite frayeur après les intempéries qui ont frappé lors d’un match de l’équipe de France pendant la Coupe du monde de foot.

Le Stade toulousain a fièrement défendu son titre ce samedi. Les Rouge-et-Noir se sont imposés face à Montpellier (28-20) et ont ainsi remporté la finale du Top 14. Le match a toutefois été marqué par une petite interruption à cause des orages qui ont sévi en région parisienne. Romain Ntamack a alors avoué avoir redouté que la rencontre soit arrêtée plus longtemps, à l’instar de France/Irak pendant la Coupe du monde de foot.

«Ça chamboule les plans» « Lorsque l’interruption de match a été annoncée, on a vraiment eu peur que ça fasse comme en Coupe du monde de foot, que ça nous oblige à jouer jusqu’à 2 heures du matin. [...] Ça chamboule les plans. Je ne sais pas si ça nous aide à ce moment-là, parce qu’on est dans un gros creux. Mais on essaie de se répéter qu’il reste vingt minutes, qu’il faut tenir. On a une mêlée à 5 mètres qu’on perd en plus » a d’abord confié le demi d’ouverture du Stade toulousain dans des propos rapportés par Midi Olympique.