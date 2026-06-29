Le Stade Toulousain remporte le Top 14 : Ntamack lâche un indice sur l’avenir…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de Montpellier (28-20) en finale du Top 14, le Stade Toulousain est sacré champion de France pour la 25e fois de son histoire, un quatrième titre de suite. Romain Ntamack et ses coéquipiers ne sont pas rassasiés comme l’a indiqué l’international français après la rencontre.

Cela devient une habitude. Samedi soir, sur la pelouse du Stade de France, Toulouse est venu à bout de Montpellier pour s’adjuger un 25e Boucler de Brennus. Un quatrième titre de suite pour la bande à Ugo Mola, qui vise désormais un sacre de plus pour entrer dans l’histoire. Romain Ntamack y pense déjà.

« Il nous reste encore quelques années pour certains, donc on va essayer d'en faire le maximum » « Cette génération va continuer de marquer l’histoire ? Je ne sais pas. En tout cas, on est toujours là. Il nous reste encore quelques années pour certains, donc on va essayer d'en faire le maximum, a confié l’international français. Je pense que déjà, on peut se retourner sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et on peut en être très fiers. C'est exceptionnel, incroyable. On va essayer de savourer au mieux et de se rendre compte de ce qu'on a fait. Il n'y a pas une euphorie encore immense, parce que je pense qu'entre la fatigue, la joie et la tension du match, et aussi le fait que ce soit la fin de la saison et que tout redescende en même temps, il n'y a pas encore une grande euphorie. Mais ça va monter crescendo. » Dans le vestiaire, Ugo Mola a en tout cas déjà chauffé ses joueurs. « C’est la logique de dire qu’on veut chercher un cinquième. Avec Ugo (Mola) qui nous a déjà mis une petite pique cinq minutes après la fin du match sur ça, c’est sûr qu’on va l’évoquer », reconnaît Ntamack.