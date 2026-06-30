Le XV de France part à l’autre bout de la planète, «c’est toujours mieux que la canicule»

Axel Cornic

Le 4 juillet prochain, le XV de France va lancer la toute nouvelle compétition de World Rugby, le Championnat des Nations. Fabien Galthié est déjà en Australie avec son groupe et neuf finalistes vont les rejoindre ce lundi, avec un premier match à Christchurch, contre la Nouvelle-Zélande.

Depuis plusieurs jours, la France ainsi que toute l’Europe occidentale traversent une vague de chaleur inédite, qui a évidemment eu un impact sur plusieurs évènements sportifs. Des solutions ont dû être trouvées, mais le XV de France semble avoir trouvé la solution parfaite pour échapper aux coups de chaud.

« On est partis, c’était l’été en France et là, on arrive, c’est l’hiver » Fabien Galthié et ses joueurs se sont en effet récemment envolés pour l’est de l’Australie, afin de préparer la rencontre du 4 juillet prochain contre la Nouvelle-Zélande. Et s’ils travaillent dur, ils peuvent tout de même d’une température radicalement différente que celle vécue en France. « On est partis, c’était l’été en France et là, on arrive, c’est l’hiver. Il pleut, les conditions sont difficiles, mais on s’attend à ces conditions-là contre les All Blacks, contre l’Australie » a expliqué à Rugbyrama Esteban Capilla, troisième ligne du XV de France.