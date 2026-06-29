«On serait passés pour des c*ns» : La grosse frayeur au Stade Toulousain face à Montpellier

Axel Cornic

Pour la quatrième année consécutive, c’est le Stade Toulousain qui a soulevé le Bouclier de Brennus, en finale du Top 14 (28-20). Mais ça n’a pas été simple, puisque Alexandre Roumat et ses coéquipiers ont vu Montpellier revenir en force lors de la seconde mi-temps, avec notamment un retour des vestiaires qui a relancé la rencontre.

L’hégémonie toulousain se poursuit en Top 14. Face à Montpellier en finale, le Stade Toulousain a réussi à arracher une nouvelle victoire, égalant le quadruplé historique de la génération 1994-1997. Mais cette rencontre aurait très bien pu basculer du côté Héraultais, revenus transformés des vestiaires, après une première mi-temps compliquée.

« Le moment fort de Montpellier a été le retour en deuxième mi-temps » Invité du Super Moscato Show ce lundi, Alexandre Roumat a avoué avoir eu un peu peur, lors de la deuxième mi-temps. « Dans un match de ce niveau il y a forcément des moments faibles et des moments forts pour certaines équipes et force est de constater que le moment fort de Montpellier a été le retour en deuxième mi-temps. On a été un peu approximatifs et sur deux ou trois coups, on a pris des contres... ces des faits du matchs qui ont fait qu’ils ont pu revenir dans la partie » a expliqué le troisième ou deuxième-ligne du Stade Toulousain, au micro de RMC.