Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain favorisé par l’arbitrage ? Le petit tacle de Montpellier...

La saison de Top 14 2025/2026 a livré son verdict, avec le Stade Toulousain qui a remporté son quatrième Bouclier de Brennus consécutif. Cette fois, c’est Montpellier qui est tombé sous les coups de la bande d’Antoine Dupont ce samedi soir (28-20), mais certains ne sont pas vraiment satisfaits des décisions arbitrales de Luc Ramos.
Une fois encore, c’est le Stade Toulousain qui a gagné. En battant Montpellier ce samedi soir, les Haut-garonnais ont soulevé le 25e Bouclier de Brennus de leur histoire, le quatrième consécutif depuis la saison 2022/2023. Un véritable exploit, même si leurs adversaires du soir ont quelque chose à redire.
« Il y a des décisions de l’arbitre pas forcément en notre faveur »
Si l’ensemble des joueurs montpelliérains a reconnu la supériorité du Stade Toulousain sur ce match, certaines décisions arbitrales de Luc Ramos font grincer des dents. « Ça va parler un peu, mais je pense qu’il y a des décisions de l’arbitre pas forcément en notre faveur ou qui ne nous accompagnent pas » a confié Baptiste Erdocio, pilier du MHR. « On ne va pas se cacher derrière ça parce que le Stade Toulousain nous a livré une magnifique bataille (...) Mais si on prend en compte la conquête et les mauls, je ne suis pas forcément d’accord avec Luc Ramos ce soir ».
« Je suis malheureux parce que, si on maîtrise ça, on doit être champions de France ce soir »
Même son de cloche du côté de Joan Caudullo, qui assure d’ailleurs que ses joueurs auraient mérité plus lors de cette finale de Top 14. « Dans un ruck, un Toulousain semble être dans notre zone et on n’est pas récompensé. Avec sept points de plus, ça pouvait changer les choses » a expliqué le manager de Montpellier. « Je suis malheureux parce que, si on maîtrise ça, on doit être champions de France ce soir. Je suis en énorme frustration. Parce que le score aurait dû être autre si on avait fait ce qu'il fallait. Je ne pense pas que Toulouse nous soit supérieur autant que ce que pensaient les gens ».