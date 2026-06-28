Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain favorisé par l’arbitrage ? Le petit tacle de Montpellier...

Axel Cornic

La saison de Top 14 2025/2026 a livré son verdict, avec le Stade Toulousain qui a remporté son quatrième Bouclier de Brennus consécutif. Cette fois, c’est Montpellier qui est tombé sous les coups de la bande d’Antoine Dupont ce samedi soir (28-20), mais certains ne sont pas vraiment satisfaits des décisions arbitrales de Luc Ramos.

Une fois encore, c’est le Stade Toulousain qui a gagné. En battant Montpellier ce samedi soir, les Haut-garonnais ont soulevé le 25e Bouclier de Brennus de leur histoire, le quatrième consécutif depuis la saison 2022/2023. Un véritable exploit, même si leurs adversaires du soir ont quelque chose à redire.

« Il y a des décisions de l’arbitre pas forcément en notre faveur » Si l’ensemble des joueurs montpelliérains a reconnu la supériorité du Stade Toulousain sur ce match, certaines décisions arbitrales de Luc Ramos font grincer des dents. « Ça va parler un peu, mais je pense qu’il y a des décisions de l’arbitre pas forcément en notre faveur ou qui ne nous accompagnent pas » a confié Baptiste Erdocio, pilier du MHR. « On ne va pas se cacher derrière ça parce que le Stade Toulousain nous a livré une magnifique bataille (...) Mais si on prend en compte la conquête et les mauls, je ne suis pas forcément d’accord avec Luc Ramos ce soir ».