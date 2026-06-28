«Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte» : Antoine Dupont réalise un exploit et n'en revient toujours pas !

Axel Cornic

Opposé à Montpellier en finale du Top 14 (28-20), le Stade Toulousain a remporté son 25e Bouclier de Brennus et le quatrième consécutif depuis 2023. C’est le sixième pour Antoine Dupont et sa génération dorée, qui rentre toujours un peu plus dans l’histoire.

Au rugby, un match dure 80 minutes et à la fin, les Toulousains gagnent toujours. Cette maxime venue du football n’a jamais semblé aussi juste pour le Stade Toulousain, qui domine le Top 14 depuis quatre ans. Et après le Stade Rochelais et l’UBB, c’est Montpellier qui a été leur victime en finale, s’inclinant après une rencontre pleine de rebondissements.

« Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'exploit qu'on a réalisé » Une telle série de victoire pourrait bien lasser certains observateurs ou encore les spectateurs du Top 14, mais pas les acteurs. Car Antoine Dupont et ses coéquipiers étaient aux anges après ce nouveau Bouclier de Brennus. « Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'exploit qu'on a réalisé. Gagner quatre titres d'affilée dans ce Top 14, quand on voit la difficulté de remporter des matchs chaque week-end, l'étau qui se resserre d'année en année... Nous, on arrive à rester là, à garder cette motivation et cette envie » a expliqué le demi de mêlée du Stade Toulousain, au micro de Canal+.