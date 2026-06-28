Finale du Top 14 : Sifflé au Stade de France, Emmanuel Macron a discuté avec Antoine Dupont !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que ce samedi soir, le Stade Toulousain et Montpellier s’affrontaient en finale du Top 14, Emmanuel Macron lui, a subi plusieurs sifflets de la part du Stade de France. Néanmoins, cela n’a pas empêché le président de la République d’échanger avec plusieurs joueurs, dont Antoine Dupont, avec lequel le chef d’État a discuté avant la rencontre.

A l’instar des finales de football en compétitions nationales (Coupe de France) il est de tradition que le président de la République assiste à la finale du Top 14. Et ce samedi soir, Emmanuel Macron n’a pas dérogé à la tradition et était bien présent du côté du Stade de France pour le choc opposant le Stade Toulousain à Montpellier. Après la traditionnelle marseillaise, le chef d’État dont le mandat prendra fin en 2027 est descendu sur la pelouse afin d’aller saluer les joueurs. Comme le rapporte RMC, plusieurs sifflets sont descendus des travées du Stade de France au moment où ce dernier est arrivé sur la pelouse…

Emmanuel Macron a échangé avec Antoine Dupont Cela n’a pas empêché Emmanuel Macron de passer un moment convivial avec les joueurs des deux formations. Après avoir notamment échangé quelques mots avec le capitaine du club héraultais Lenni Nouchi, le président français a eu un échange prolongé avec Antoine Dupont. « Merci, content d'être là », a notamment confié la star du Stade Toulousain à Emmanuel Macron, qui s’est ensuite tourné vers Romain Ntamack : « Comment ça va, en forme ? Je suis content de voir là. Donne tout, comme d'habitude. »