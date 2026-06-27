Stade Toulousain - Montpellier : «C'est malheureux pour le rugby français», le coup de gueule sur la finale du Top 14 !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le Stade Toulousain et le Montpellier Hérault Rugby vont s'affronter en finale du Top 14, et ce, au Stade de France. Présent en conférence de presse ce vendredi, Joan Caudullo - manager du MHR - a poussé un coup de gueule sur la suspension de Yacouba Camara.

Le Montpellier Hérault Rugby a la lourde tâche de se frotter au Stade Toulousain d'Antoine Dupont ce samedi soir. En effet, les deux équipes ont rendez-vous pour disputer la finale du Top 14, et ce au Stade de France. Présent en conférence de presse ce vendredi, Joan Caudullo a déploré l'absence de Yacouba Camara, suspendu.

«Je trouve dommage que Yacouba Camara ne soit pas sur la pelouse» « Pas de question sur Yacouba Camara ? (Allez-y...) Ah, génial, je fais les questions et les réponses (rires). Je voulais parler de Yacouba Camara, c'est important. Je pense qu'on est là grâce à ce sport et aux valeurs de ce sport, et je trouve dommage que Yacouba Camara ne soit pas sur la pelouse demain (samedi) soir. Il rate une demi-finale de Top 14 et une finale de Top 14. Je crois que quand on démarre le rugby à l'école de rugby, on nous apprend des valeurs et on nous apprend aussi ce qu'est le bouclier de Brennus. On a tous envie de le toucher, de le gagner. Et je trouve dommage que sur une faute technique qu'il a faite, il soit sanctionné de la sorte. Surtout qu'il représente vraiment les valeurs du rugby », a regretté Joan Caudullo, manager du MHR, avant d'en rajouter une couche.