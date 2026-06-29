Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques 2028 : Le débat relancé après la Coupe du monde 2027 ?

Pierrick Levallet

A l’instar d’Antoine Dupont à Paris en 2024, Louis Bielle-Biarrey souhaite lui aussi participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. L’ailier de 22 ans aimerait intégrer l’équipe de France de rugby à VII pour participer à ce prestigieux événement. Seulement, le débat pourrait être relancé après la Coupe du monde 2027.

Et si Louis Bielle-Biarrey marchait dans les pas d’Antoine Dupont ? Considéré comme le nouveau phénomène du rugby français, l’ailier de 22 ans pourrait imiter le demi de mêlée du Stade toulousain et participer lui aussi aux Jeux Olympiques. A l’instar de la star de 29 ans à Paris en 2024, le joueur de l’UBB souhaiterait prendre part aux éditions de 2028 à Los Angeles. Seulement, la question pourrait être relancée après la Coupe du monde 2027, qu’il devrait disputer avec le XV de France sauf retournement de situation.

«Après la Coupe du monde, il y aura un débat» « Ce débat est un peu tôt. Après la Coupe du monde, il y aura un débat (...) pour savoir si on ne serait pas en mesure d’amener un ou deux éléments pour faire la différence » a ainsi expliqué l’animateur du média sevensrugby.fr Antoine Poussin dans des propos rapportés par France Bleu.