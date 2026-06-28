Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain comme le PSG, «ça commence à agacer un peu tout le monde»

Axel Cornic

Ce samedi soir sur la pelouse du Stade de France, le Stade Toulousain a soulevé le 25e Bouclier de Brennus de son histoire et le quatrième consécutif depuis celui de la saison 2022/2023. Une hégémonie qui force l’admiration, mais qui pourrait bien à la longue, commencer à laisser les observateurs du Top 14.

Toulouse, encore Toulouse et toujours Toulouse. Certains pensaient que Montpellier allait pouvoir faire tomber Antoine Dupont et ses coéquipiers, mais finalement l’histoire se répète encore et encore. Le Stade Toulousain a en effet remporté une nouvelle finale ce samedi (28-20), confirmant sa domination totale sur le Top 14.

« Ça commence à agacer un peu tout le monde de voir Toulouse tout le temps gagner » Personne ne dira que Toulouse a volé ce nouveau titre, mais ces victoires à répétition pourraient bien commencer à lasser. C’est en tout cas l’avis de Cédric Heymans, pourtant grand ancien de la maison toulousaine. « Si vous laissez trainer un peu les oreilles au Stade de France ou au Vélodrome, ça commence à agacer un peu tout le monde de voir Toulouse tout le temps gagner » a expliqué sur RMC celui qui a remporté deux Boucliers de Brennus avec le Stade Toulousain, en 2008 et 2011.