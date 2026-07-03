XV de France - Antoine Dupont : Son remplaçant refuse de se mettre «trop de pression»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le XV de France va débuter son Championnat des nations en affrontant la Nouvelle-Zélande. Pour ce choc face aux All Blacks, Fabien Galthié doit faire sans Antoine Dupont et c'est ainsi que Maxime Lucu sera titulaire au poste de demi de mêlée tout en récupérer le brassard de capitaine en l'absence du joueur du Stade Toulousain. Pas de quoi mettre plus que cela la pression au Bordelais.

Après la finale remportée du Top 14 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont devait rejoindre le XV de France pour participer au Championnat des nations. Mais voilà que le demi de mêlée a finalement dû céder sa place, blessé. Alors que Fabien Galthié a fait appel à Paul Graou pour pallier l'absence de Dupont, ce samedi, face à la Nouvelle-Zélande, c'est Maxime Lucu qui sera titulaire au poste de numéro 9. Et en plus de cela, toujours en l'absence d'Antoine Dupont, le joueur de l'UBB a également récupéré le brassard de capitaine.

« Je reste fidèle à moi-même » Présent en conférence de presse avant ce match entre le XV de France et les All Blacks, Maxime Lucu a justement été interrogé sur cette gestion du rôle de capitaine des Bleus. Celui qui a également le brassard à l'UBB a alors confié, rapporté par L'Equipe : « Forcément, on est à un niveau au-dessus de ce qu'on peut rencontrer en Top 14 ou en Coupe d'Europe. Mais je reste fidèle à moi-même et j'essaie de ne pas me mettre trop de pression là-dessus ».