XV de France : Voilà pourquoi Antoine Dupont s'est encore blessé ?

Amadou Diawara

Victime d'une lésion au mollet, Antoine Dupont a annoncé sur Instagram qu'il allait manquer la tournée estivale du XV de France. Sur les ondes de RMC Sport, Denis Charvet a regretté l'absence de la star de 29 ans, avant de tenter de donner une explication sur ses blessures à répétition.

Ces derniers mois, Antoine Dupont est peu épargné par les pépins physiques. En effet, la vedette du Stade Toulousain et du XV de France enchaine les blessures depuis de longues semaines. D'ailleurs, Antoine Dupont vient d'annoncer sur Instagram qu'il avait rechuté. Par conséquent, il doit déclarer forfait pour la tournée estivale de l'équipe de France.

«C’est peut-être dû au fait qu’il ait repris très tard...» « Bonjour à tous, une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet. C’est donc le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l’Australie et au Japon. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus », a regretté Antoine Dupont.