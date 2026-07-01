Galthié a désigné le successeur d'Antoine Dupont : L'émotion forte au sein du XV de France

Ce samedi, à l'occasion du Championnat des nations, le XV de France va affronter les All Blacks en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, Fabien Galthié doit faire sans Antoine Dupont, blessé. En l'absence du joueur du Stade Toulousain, c'est Maxime Lucu qui va endosser le rôle de capitaine pour la première fois avec les Bleus. De quoi procurer une sacrée émotion au demi de mêlée de l'UBB.
Tout juste sacré champion de France avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont devait ensuite rejoindre le XV de France. Mais voilà que le demi de mêlée a finalement dû renoncer à cause d'une blessure. C'est donc sans leur numéro 9 et capitaine que les Bleus vont affronter la Nouvelle-Zélande ce samedi. Un brassard que Fabien Galthié a alors décidé de confier à Maxime Lucu pour cette rencontre face aux All Blacks. A 33 ans, le demi de mêlée de l'UBB va donc endosser ce rôle pour la première fois avec le XV de France.
« Il m’a demandé si j’étais d’accord, si je le sentais »
A l'occasion d'un entretien accordé à Midi Olympique, Maxime Lucu est revenu sur ce rôle de capitaine du XV de France confié par Fabien Galthié. Celui qui mènera donc les Bleus face aux All Blacks samedi a confié dans un premier temps : « Ça s'est passé le dimanche, en arrivant à Marcoussis, quand on a rejoint le groupe après le match de l'Angleterre. Fabien m’a rapidement convoqué et m'a proposé d'être le capitaine de la tournée, et notamment du premier match face à la Nouvelle-Zélande. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Il m’a demandé si j’étais d’accord, si je le sentais ».
« Beaucoup de fierté »
Maxime Lucu a ensuite également dit : « Quelle a été la première pensée qui a traversé mon esprit à ce moment-là ? Beaucoup de fierté. Porter le maillot de l'équipe de France, c'est déjà quelque chose de fort. Mais le porter en tant que capitaine, contre les All Blacks en Nouvelle-Zélande, c'est encore plus représentatif. J’ai tout de suite eu des pensées pour ma famille, pour ma compagne, pour mes amis. Ils n'en revenaient pas trop, parce qu'on a vécu pas mal de montagnes russes aussi avec l'équipe de France. Ce sera forcément un moment d'émotion quand je rentrerai avec le maillot de l'équipe de France en premier et qu’il s’agira de faire face au Haka ».