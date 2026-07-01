Galthié a désigné le successeur d'Antoine Dupont : L'émotion forte au sein du XV de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, à l'occasion du Championnat des nations, le XV de France va affronter les All Blacks en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, Fabien Galthié doit faire sans Antoine Dupont, blessé. En l'absence du joueur du Stade Toulousain, c'est Maxime Lucu qui va endosser le rôle de capitaine pour la première fois avec les Bleus. De quoi procurer une sacrée émotion au demi de mêlée de l'UBB.

Tout juste sacré champion de France avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont devait ensuite rejoindre le XV de France. Mais voilà que le demi de mêlée a finalement dû renoncer à cause d'une blessure. C'est donc sans leur numéro 9 et capitaine que les Bleus vont affronter la Nouvelle-Zélande ce samedi. Un brassard que Fabien Galthié a alors décidé de confier à Maxime Lucu pour cette rencontre face aux All Blacks. A 33 ans, le demi de mêlée de l'UBB va donc endosser ce rôle pour la première fois avec le XV de France.

« Il m’a demandé si j’étais d’accord, si je le sentais » A l'occasion d'un entretien accordé à Midi Olympique, Maxime Lucu est revenu sur ce rôle de capitaine du XV de France confié par Fabien Galthié. Celui qui mènera donc les Bleus face aux All Blacks samedi a confié dans un premier temps : « Ça s'est passé le dimanche, en arrivant à Marcoussis, quand on a rejoint le groupe après le match de l'Angleterre. Fabien m’a rapidement convoqué et m'a proposé d'être le capitaine de la tournée, et notamment du premier match face à la Nouvelle-Zélande. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Il m’a demandé si j’étais d’accord, si je le sentais ».