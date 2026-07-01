L’UBB attaquée par un journaliste : Maxime Lucu lui répond cash avec le XV de France !

Amadou Diawara

Sur son compte X, Ben Smith s'est prononcé sur un potentiel duel entre l'UBB et les Hurricanes de Wellington. D'après le journaliste néo-zélandais, le club de son pays ne ferait qu'une bouchée des Bordelais. Interrogé sur le sujet, Maxime Lucu a pris position, alors que plusieurs joueurs des deux équipes vont s'affronter ce samedi lors du choc entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande.

Au mois de mai, Ben Smith a tranché entre les Hurricanes et l'UBB. D'après le journaliste néo-zélandais, le club basé à Wellington n'auraient pas de difficulté à battre l'écurie bordelaise si ces deux équipes venaient à s'affronter.

«Les joueurs de l’UBB vont être confrontés à ce que font les Hurricanes» « UBB - Hurricanes : qui l'emporterait ? Honnêtement, les Hurricanes de 2026 écraseraient probablement le brillant Bordeaux. Toute la puissance à l'avant : Numia, Aumua et Tosi, Warner Dearns meilleur deuxième ligne au monde, troisième ligne dominante : Peter Lakai, Kirifi, Iose, meilleur n°9 au monde : Cam Roigard, Ruben Love, meilleur n°12 au monde : Jordie Barrett. Puissance de feu sur les ailes : Fineanganofo, Naholo, Moorby. Entraînement intelligent et schémas brillants. Meilleure équipe de club à regarder en ce moment », a affirmé Ben Smith, journaliste néo-zélandais, sur son compte X.