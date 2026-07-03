XV de France : «Il faut assumer», Fabien Galthié se lâche sur l’affaire Jegou-Auradou !

Pierrick Levallet

Depuis deux ans maintenant, le XV de France est frappé par une affaire assez sombre. Oscar Jegou et Hugo Auradou ont été accusé de viol aggravé par la justice argentine, avant que cette dernière ne prononce un non-lieu en janvier 2025. Le dossier a finalement été rouvert par la cour suprême de Mendoza. Fabien Galthié s’est d’ailleurs livré sur le sujet avant la tournée estivale des Bleus.

Une affaire assez délicate touche le XV de France depuis deux ans maintenant. En 2024, Oscar Jegou et Hugo Auradou ont été accusés de viol aggravé en Argentine. La justice avait finalement prononcé un non-lieu en janvier 2025. Mais les deux joueurs ne sont pas sortis d’affaire pour autant. La cour suprême de Mendoza va en effet examiner un recours en cassation puisque l’avocate de la plaignante conteste le non-lieu. Fabien Galthié a alors été invité à se livrer sur le sujet avant la tournée estivale des Bleus.

«Ils savaient qu’ils seraient convoqués» « C’est une histoire qui les accompagne maintenant depuis deux ans. Je pense qu’ils ont passé un cap. Ils savaient qu’ils seraient convoqués ; ça tombe en pleine fenêtre internationale, donc en pleine lumière, il faut assumer » a confié le sélectionneur du XV de France dans des propos rapportés par Rugbyrama.