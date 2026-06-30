XV de France : Coup de théâtre en Argentine, la justice va relancer l’affaire Jegou-Auradou !

Axel Cornic

Accusés de viol aggravé, Oscar Jégou et Hugo Auradou avaient vu la justice argentine prononcer un non-lieu en janvier 2025. Ils ont depuis repris le cours de leurs carrières respectives, mais l’affaire pourrait être ouverte, puisque la Cour suprême de Mendoza va examiner un recours en cassation contre les deux joueurs du XV de France.

Lors de l’été 2024, on n’avait pas beaucoup parlé de rugby. Le sportif était passé au second plan devant les scandales qui ont touché le XV de France en Argentine, le plus important étant celui concernant Oscar Jégou et Hugo Auradou. Placés en détention puis en résidence surveillée pendant un mois, ils avaient finalement vu la justice argentine prononcer un non-lieu.

Un recours en cassation posé contre Jégou et Auradou Mais un an et demi après, l’affaire pourrait bien reprendre. La plaignante a en effet déposé un recours en cassation, avec son avocate qui conteste le non-lieu prononcé en janvier 2025, dénonçant une « enquête défaillante et une procédure d’expertise irrégulière ». La partie civile dénonce le temps pris par la justice argentine à l’époque pour livrer son jugement, évoquant « une précipitation étonnante pour ordonner l’assignation à résidence et le retour en France en un temps record, mais cette audience n’est fixée que maintenant ». La demande est assez claire : « Nous voulons que justice soit rendue, que (le non-lieu) soit révoqué et que la procédure soit réexaminée ».