XV de France : Dupont, Bielle-Biarrey... La réponse cash de Fabien Galthié après la défaite en Nouvelle-Zélande

Axel Cornic

Cette année, la Fédération française de rugby a réussi à avoir certains des meilleurs joueurs du Top 14, pour disputer les trois premiers matchs du Nations Championship. Mais certains restent absents comme Antoine Dupont ou Louis Bielle-Biarrey, qui sont resté en France pour différentes raisons.

C’était une promesse très alléchante. Absent des matchs du mois de juillet depuis 2017, Antoine Dupont devait rejoindre le XV de France à l’autre bout de la planète. Mais finalement, le demi de mêlée de 29 ans a déclaré forfait à cause d’une blessure au mollet, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

Sans Dupont et LBB, la France perd en Nouvelle-Zélande Il n’est pas le seul grand absent, puisque Louis Bielle-Biarrey ne fait également pas partie du voyage. Pour lui la raison est toutefois plus compréhensible, puisqu’il avait largement dépassé le cap des 2.000 minutes joués cette saison. Certains pensent qu’avec eux deux le XV de France aurait peut-être pu remporter une victoire contre la Nouvelle-Zélande ce samedi (34-32), mais ne posez surtout pas la question au sélectionneur. « Je ne vais pas revenir sur le contexte de cette compétition » a sèchement répondu Fabien Galthié, lors de la conférence de presse d’après-match.