Le Stade Toulousain comme l’équipe de France à la Coupe du monde : Antoine Dupont a eu peur !

Axel Cornic

Pour la quatrième fois d’affilée, le Stade Toulousain a remporté la finale du Top 14 en battant Montpellier (28-20). Mais cette rencontre a notamment été marquée par une interruption due aux orages, ce qui n’a pas manqué de rappeler à certains ce qu’a pu vivre l’équipe de France de Didier Deschamps à la Coupe du monde 2026.

Qui va arrêter le Stade Toulousain ? Depuis 2019, seul Montpellier a réussi à empêcher les Haut-garonnais de soulever le Bouclier de Brennus. Et ils auraient bien pu répéter l’exploit cette saison, mais c’était sans compter sur la force d’Antoine Dupont et de ses coéquipiers.

« On tenait tous à rentrer dans l’histoire du club » Dans un entretien accordé à Ouest France, le demi de mêlée de 29 ans est revenu sur ce titre avec son club. « Chaque titre véhicule des émotions différentes. Là, c’est un aboutissement pour notre génération d’arriver à réaliser ce quadruplé historique. On tenait tous à rentrer dans l’histoire du club. Une ligne de plus avec notre génération sur un palmarès très chargé, c’est une grande fierté. C’est aussi la récompense de toute une saison » a expliqué Antoine Dupont.