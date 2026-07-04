Le Stade Toulousain comme l’équipe de France à la Coupe du monde : Antoine Dupont a eu peur !

Pour la quatrième fois d’affilée, le Stade Toulousain a remporté la finale du Top 14 en battant Montpellier (28-20). Mais cette rencontre a notamment été marquée par une interruption due aux orages, ce qui n’a pas manqué de rappeler à certains ce qu’a pu vivre l’équipe de France de Didier Deschamps à la Coupe du monde 2026.
Qui va arrêter le Stade Toulousain ? Depuis 2019, seul Montpellier a réussi à empêcher les Haut-garonnais de soulever le Bouclier de Brennus. Et ils auraient bien pu répéter l’exploit cette saison, mais c’était sans compter sur la force d’Antoine Dupont et de ses coéquipiers.
« On tenait tous à rentrer dans l’histoire du club »
Dans un entretien accordé à Ouest France, le demi de mêlée de 29 ans est revenu sur ce titre avec son club. « Chaque titre véhicule des émotions différentes. Là, c’est un aboutissement pour notre génération d’arriver à réaliser ce quadruplé historique. On tenait tous à rentrer dans l’histoire du club. Une ligne de plus avec notre génération sur un palmarès très chargé, c’est une grande fierté. C’est aussi la récompense de toute une saison » a expliqué Antoine Dupont.
« On avait peur que ça dure longtemps, comme lors de France-Irak à la Coupe du monde de foot »
« Quand on termine premier et qu’on arrive dans les phases finales, il y a toujours cette pression de valider à la fin, parce qu’être premier sans gagner le titre, ça ne sert à rien » a poursuivi le joueur du Stade Toulousain, avant d’évoquer la brève interruption de cette finale à cause des orages sur le Stade de France. « L’interruption de jeu d’une dizaine de minutes du fait de l’orage nous a-t-elle perturbés ? Non, pas plus que ça. On ne savait pas trop où on mettait les pieds, mais elle a été courte. On avait peur que ça dure longtemps, comme lors de France-Irak à la Coupe du monde de foot. Au final, ça leur a presque plus bénéficié qu’à nous, vu la fin du match ».