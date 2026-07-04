Après l'affaire Antoine Dupont, le Stade Toulousain doit payer une amende de plusieurs millions d'euros !

Alexis Brunet

Récemment titré pour la quatrième fois de suite en Top 14, le Stade Toulousain vient cette fois-ci de recevoir une mauvaise nouvelle. La formation d’Ugo Mola a reçu une lourde amende de 2,88M€ pour des dépassements du plafond de salary-cap et des manquements à l'obligation de transparence liés au contrat d'image entre Anthony Jelonch et la société 3S-Alyzia ainsi qu'à la ventilation de certaines primes de titres. Une sanction qui tombe peu de temps après la condamnation dans l’affaire du contrat d'image d'Antoine Dupont avec la même société 3S Alyzia.

L’heure n’est plus à la fête pour le Stade Toulousain. Quelques jours après avoir remporté son quatrième sacre de suite en Top 14, le club de Didier Lacroix a reçu une mauvaise nouvelle. Toulouse s’est vu infliger une amende de 2,88M€ de la part de la Commission de discipline spécialisée salary-cap de la Ligue, comme le rapporte L’Équipe. Plus précisément, la sanction se décompose de la sorte : 1,830M€ pour des dépassements du plafond salarial autorisé, 1M€ pour des manquements à l'obligation de transparence et de coopération et 50 000 euros correspondant à la révocation d'un sursis antérieur.

Des primes qui seraient en faite des rémunérations déguisées Il est reproché au Stade Toulousain des dépassements du plafond de salary-cap et des manquements à l'obligation de transparence liés au contrat d'image entre Anthony Jelonch et la société 3S-Alyzia ainsi qu'à la ventilation de certaines primes de titres. Sur ce dernier point des primes de champion pour la saison 2024-2025 avaient été accordé à un petit nombre de joueurs et la comission a finalement conclu que cela était une sorte de rémunération déguisée. « Le règlement ne permet leur exclusion de l'assiette du salary-cap que lorsqu'elles ont fait l'objet d'un accord entre le club et les joueurs avant la finale et non, comme en l'espèce une fois la victoire acquise avec signature des joueurs postérieure au match. La commission a donc retenu que ces primes - qui ont bénéficié à 4 joueurs de l'effectif - constituaient des compléments de rémunération devant être pris en compte dans le calcul du salary-cap. »