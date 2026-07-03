Un joueur du RC Lens débarque… dans le rugby !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une carrière professionnelle de footballeur n’empêche pas de participer à d’autres projets dans le monde du sport. Florian Sotoca le prouve avec son arrivée au Racing club Narbonne (Pro D2) en qualité d’actionnaire. Une fierté pour le joueur de 35 ans, né dans l’Aube.

A 35 ans, Florian Sotoca va découvrir le rugby avec le club de sa région. Non pas en tant que joueur, mais comme actionnaire. Promu en Pro D2 la saison prochaine, le Racing club Narbonne a annoncé l’arrivée du footballeur. « C’était important pour moi de pouvoir aider le club et ma ville », a confié celui qui a débuté à l’âge de 6 ans à Narbonne, avant de prendre le chemin du GF38 .

« Je suis très content de faire partie de ce projet-là »

« C’est une histoire de famille le RCN. Mes grands-parents sont abonnés depuis 50 ans, mon père et mon oncle sont aussi abonnés depuis des années et moi, depuis tout petit, j’ai trempé dedans et j’ai toujours aimé ce club-là », s’est justifié Florian Sotoca, interrogé par L’Indépendant.

« En suivant les phases finales, j’ai pris goût à vibrer devant ce club et aujourd’hui, je suis très content de faire partie de ce projet-là… et j’espère de tout mon cœur qu’on va pouvoir se maintenir cette année, a ajouté le joueur du RC Lens, qui ne compte pas intervenir dans le quotidien du Racing. Ça va être simple, on va laisser les gens travailler, parce qu’il y a des gens bien plus compétents que moi pour bien travailler. Il y a un projet qui est lancé depuis 3-4 ans qui est vachement cohérent. Maintenant, il va falloir bien se stabiliser en Pro D2 parce qu’on sait très bien que c’est une étape importante et que c’est un autre niveau. Mais je suis persuadé que les dirigeants et le staff qui est en place, les recrues qui arrivent, on va pouvoir se maintenir à ce niveau-là. Et après, pourquoi pas rêver de phase finale dans plusieurs années. »