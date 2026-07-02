XV de France - Antoine Dupont : Fabien Galthié «vexé», la réponse de la presse

La présence d’Antoine Dupont pour le Nations Championship a énormément fait parler et a même donné lieu à quelques petites frictions entre Fabien Galthié et la presse française. Mais dans un éditorial publié ce mercredi, Midi Olympique a souhaité répondre au sélectionneur du XV de France.
C’était un véritable évènement. Absent depuis 2017, Antoine Dupont allait pour la première fois disputer les matchs du mois de juillet avec le XV de France. Mais les questions sur sa présence n’ont pas vraiment été appréciées par Fabien Galthié, qui avait lancé il y a quelques jours : « Je vous propose aujourd'hui une liste des joueurs qui partent et le capitaine. Intéressez-vous à cette équipe, s'il vous plaît. C'est presque vexant ».
« Mais enfin... Dupont, c'est Dupont »
Personne n’avait réagi à ce moment-là, mais Midi Olympique a finalement publié une sorte de droit de réponse ce mercredi 1er juillet, à l’attention de Fabien Galthié. « Sur le moment, on a regretté de ne pas lui avoir répondu. D’avoir manqué de spontanéité, de répartie ou, plus probablement, de courage. Parce qu'il n'y avait rien de vexant, là-dedans. Personne, absolument personne, ne méprise Maxime Lucu. Surtout pas après la saison gigantesque qu'il vient de réaliser. Personne ne pense non plus que les trente-trois poilus qui se sont envolés mardi au bout du monde sont des figurants. Mais enfin... Dupont, c'est Dupont » a écrit le bi-hebdomadaire.
« Comme Michael Jordan en NBA ou comme Kylian Mbappé dans le foot français »
« Il existe dans le rugby mondial comme Michael Jordan existait en NBA ou comme Kylian Mbappé existe dans le foot français. Il est le meilleur joueur de la planète. Le plus identifié. Le plus vendeur aussi, n'ayons pas peur des mots » a poursuivi Midi Olympique. « Les sports collectifs ont toujours produit des individus qui dépassent le cadre global. Des ambassadeurs. Des têtes de gondole. Des locomotives. Antoine Dupont en est une. Sa présence au bout du monde ne changera pas seulement la qualité de l'équipe de France. Elle modifiera la visibilité entière de cette tournée coincée entre un Mondial de foot et le Tour de France. Parce qu’à ce jour, Dupont est le seul rugbyman capable de déplacer le regard du grand public vers cette compétition ».