Stade Toulousain : Romain Ntamack revient sur son calvaire avec les blessures

Amadou Diawara

Victime d'une rupture des ligaments croisés, Romain Ntamack n'a pas été épargné par les pépins physiques ces deux dernières années. Mais aujourd'hui, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France a tiré un trait sur ses problèmes de blessure. Interrogé, Romain Ntamack s'est livré sur son calvaire.

Si Romain Ntamack est épanoui aujourd'hui, il revient de très loin. En effet, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France a vécu un calvaire ces deux dernières années. Victime d'une rupture des ligaments croisés, Romain Ntamack n'a pas été épargné par les pépins physiques pendant de longs mois. Lors d'un entretien accordé à Midi Olympique, le sportif de 27 ans est revenu sur sa descente aux enfers et sur son grand retour sur les pelouses.

«Les deux dernières saisons ont été assez compliquées pour moi» « Mon grand retour ? J’en suis assez fier. Les deux dernières saisons ont été assez compliquées pour moi, après ma rupture des ligaments croisés, mais j’ai réussi à être sur le terrain lors des quatre finales. Oui, c’est une vraie fierté personnelle. Mais ça l’est aussi pour cette équipe, parce qu’on a vécu des finales assez dures, à part en 2024. Les autres ont toutes été accrochées, et le groupe n’a jamais baissé les bras. Il a toujours répondu présent et en est sorti vainqueur, malgré ce qu’on nous prédisait », s'est enflammé Romain Ntamack, avant de poursuivre.