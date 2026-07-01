XV de France : Galthié prépare une surprise contre la Nouvelle-Zélande, ça ne va pas plaire au Stade Toulousain

Axel Cornic

Pour la sixième fois depuis 2019, le Stade Toulousain a remporté la finale du Top 14, en se faisant toutefois peur face à Montpellier (28-20). Mais pas de repos pour les Champions de France, puisque certains d’entre eux se sont déjà envolés pour l’hemisphere sud, avec le XV de France qui va débuter son Championnat des nations ce samedi 4 juillet.

Cette saison, le Stade Toulousain avait montré des signes de faiblesse et certains pensaient les voir enfin tomber. Mais c’était sans compter sur la détermination d’Antoine Dupont et de ses coéquipiers. Les Haut-garonnais ont en effet réalisé un fabuleux quadruplé, égalant la mythique génération 1994-1997.

Mauvaka, l’homme de la finale L’un des hommes de la rencontre est Peato Mauvaka, auteur de deux essais face à Montpellier, dont un sur un exploit personnel avec une petite feinte de passe. « C’était un gros match. On s’est fait peur sur la deuxième mi-temps, mais c’est ça qui fait que ça reste une belle finale » avait déclaré le talonneur du Stade Toulousain, dès la fin de cette rencontre. « Je suis très content pour nous, mais je suis dégoûté pour Montpellier. Je tiens à les féliciter pour leur saison ». Mais la sienne, est loin d’être terminée...