Grosse tension au Stade Toulousain : C’est confirmé par Romain Ntamack !

Pierrick Levallet

Ce samedi, le Stade toulousain a remporté un quatrième Bouclier de Brennus consécutif avec sa victoire contre Montpellier en finale du Top 14 (28-20). Mais les Rouge-et-Noir ont connu des semaines compliquées avant ce sacre. Romain Ntamack a d’ailleurs confirmé des tensions dans le vestiaire toulousain, à l’instar d’Ugo Mola plus tôt.

Le Stade toulousain a su défendre son titre en Top 14 ce samedi. Les hommes d’Ugo Mola se sont imposés face à Montpellier en finale (28-20) et ont ainsi raflé un quatrième Bouclier de Brennus consécutif. Mais avant ce sacre, les Rouge-et-Noir ont connu des semaines délicates avec des résultats en dents de scie en championnat. L’inquiétude grandissait autour du Stade toulousain, et les critiques fusaient à leur sujet. Romain Ntamack a d’ailleurs confirmé des tensions dans le vestiaire d’Ugo Mola.

«Il y avait effectivement un niveau de tension particulier» « Ugo Mola a avoué un haut niveau de tension ? Il n'y est pas pour rien ! Mais il y avait effectivement un niveau de tension particulier. Après, on entend ce qui se dit à droite et à gauche. Il ne fallait pas oublier qu'on avait de l'avance au classement, même si des points nous ont été enlevés (sanction de deux points en moins dans l'affaire Pacific Heart-Jaminet, NDLR). On disait qu'on n'était pas une équipe soudée, qu'on avait moins envie et qu'on était presque facilement battables » a d’abord expliqué le demi d’ouverture du Stade toulousain dans un entretien accordé à Midi Olympique.