Rugby : Un joueur de l'équipe de France U20 visé par des propos racistes ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant que le XV de France s'apprête à affronter la Nouvelle-Zélande lors du Championnat des Nations, l'équipe de France U20 dispute elle en ce moment la Coupe du monde. Ce jeudi, les Bleuets l'ont emporté (57-32) face à l'Espagne. Une rencontre au cours de laquelle un joueur français aurait été visé par des propos racistes de la part d'un adversaire.

La jeune génération du rugby français est en quête d'un titre de champion du monde. En effet, l'équipe de France U20 dispute actuellement la Coupe du monde et pour le moment, ça se passe très bien pour les Bleuets, qui comptent 2 victoires en 2 matchs. Ce jeudi, l'équipe dirigée par Cédric Laborde l'a emporté face à l'Espagne (57-32). Mais voilà au-delà de ce résultat favorable pour l'équipe de France U20, ce dont on parle après la rencontre, c'est une polémique raciste à la suite de propos tenus par un joueur espagnol.

« Les propos racistes, ça n'a pas lieu d'être sur un terrain » Que s'est-il alors passé lors de ce France-Espagne ? Après la rencontre, c'est Luka Keletaona qui a dénoncé cet incident raciste. Rapporté par Rugbyrama, il a lâché dans un premier temps : « En première mi-temps, on est dominés, il n'y a pas de souci. Après, je pense que les propos racistes, ça n'a pas lieu d'être sur un terrain, que ce soit dans n'importe quel sport. Là, ça arrive aujourd'hui face à nous. Personnellement, il ne faut pas que ça passe à côté. On en parlera dans le vestiaire ». Luka Keletaona a ensuite expliqué : « Quand on prend l'essai en première mi-temps, ils marquent sur le maul, ils nous sautent dessus. J'étais là pour ramener les mecs sous les poteaux, pour faire une bulle, comme on fait assez régulièrement, quand on prend des points. Et les Espagnols passent devant nous et c'est là qu'ont eu lieu les propos racistes. Il a joué en France donc il a parlé français ». Et selon l'équipe de France U20, les propos racistes proférés par un Espagnol auraient été : « Casse-toi avec ta tête de Chinois et tes yeux ».