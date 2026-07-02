Rugby : Un joueur de l'équipe de France U20 visé par des propos racistes ?

Pendant que le XV de France s'apprête à affronter la Nouvelle-Zélande lors du Championnat des Nations, l'équipe de France U20 dispute elle en ce moment la Coupe du monde. Ce jeudi, les Bleuets l'ont emporté (57-32) face à l'Espagne. Une rencontre au cours de laquelle un joueur français aurait été visé par des propos racistes de la part d'un adversaire.
La jeune génération du rugby français est en quête d'un titre de champion du monde. En effet, l'équipe de France U20 dispute actuellement la Coupe du monde et pour le moment, ça se passe très bien pour les Bleuets, qui comptent 2 victoires en 2 matchs. Ce jeudi, l'équipe dirigée par Cédric Laborde l'a emporté face à l'Espagne (57-32). Mais voilà au-delà de ce résultat favorable pour l'équipe de France U20, ce dont on parle après la rencontre, c'est une polémique raciste à la suite de propos tenus par un joueur espagnol.
« Les propos racistes, ça n'a pas lieu d'être sur un terrain »
Que s'est-il alors passé lors de ce France-Espagne ? Après la rencontre, c'est Luka Keletaona qui a dénoncé cet incident raciste. Rapporté par Rugbyrama, il a lâché dans un premier temps : « En première mi-temps, on est dominés, il n'y a pas de souci. Après, je pense que les propos racistes, ça n'a pas lieu d'être sur un terrain, que ce soit dans n'importe quel sport. Là, ça arrive aujourd'hui face à nous. Personnellement, il ne faut pas que ça passe à côté. On en parlera dans le vestiaire ». Luka Keletaona a ensuite expliqué : « Quand on prend l'essai en première mi-temps, ils marquent sur le maul, ils nous sautent dessus. J'étais là pour ramener les mecs sous les poteaux, pour faire une bulle, comme on fait assez régulièrement, quand on prend des points. Et les Espagnols passent devant nous et c'est là qu'ont eu lieu les propos racistes. Il a joué en France donc il a parlé français ». Et selon l'équipe de France U20, les propos racistes proférés par un Espagnol auraient été : « Casse-toi avec ta tête de Chinois et tes yeux ».
« C'est dans les mains de World Rugby »
Joueur de cette équipe de France U20 de rugby, Hugo Avogadro a lui confié à propos de cette polémique raciste visant son coéquipier, Luka Keletaona : « On est allés le voir dans le vestiaire. On lui dit d'essayer de passer à autre chose et de rester concentré dans son match, même si c'était difficile pour lui. C'est ce qu'il a essayé de faire et plutôt bien fait ». Autre Bleuet à avoir pris la parole, Matéo Frisach qui a lui fait savoir : « Ça dépasse le cadre du sportif, c'est certain, mais maintenant toutes les parties sont au courant : l'arbitre est au courant, nous de notre côté, le staff l'est aussi. Après, ils vont certainement prendre les décisions. Maintenant, c'est dans les mains de World Rugby ».