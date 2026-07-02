Rugby - Top 14 : C’est officiel, le Racing 92 a déjà trouvé le remplaçant de Gaël Fickou... et il vient du Stade Toulousain !

Axel Cornic

Après cinq saisons, Gaël Fickou a décidé de quitter le Racing 92 pour revenir aux sources et signer pour le RCT, son club formateur où il n’a toutefois jamais joué en professionnel. Un gros coup pour les Varois, mais du côté des Franciliens on n’a pas tardé à lui trouver un remplaçant pour la saison prochaine.

C’était un secret de Polichinelle. Depuis le début du printemps, on parle d’un départ de Gaël Fickou du Racing 92. Mais ça n’a finalement été officialisé qu’une fois que le club Ciel et Blanc a été éliminé en demi-finale du Top 14, par le Stade Toulousain (71-17). Et c’est Toulon qui va accueillir le trois-quart centre aux 98 sélections avec le XV de France.

Fickou file au RCT Dans un récent épisode du podcast Rugby Confidential, le principal intéressé a expliqué pour la première fois la raison qui l’a poussé à quitter le Racing 92 pour le RCT. « Je crois beaucoup au destin et ce n’était pas prévu. J’avais besoin d’une nouveauté, de me challenger. Je veux porter ce maillot car il est important pour moi et je n’ai jamais eu la chance de le porter en pro » a déclaré Gaël Fickou, qui avait quitté Toulon en 2012. « Je pense que prendre un pari sur un ou deux ans pour raviver la flamme, avoir ce public qui te pousse et te transcende, ça peut me plaire ».