XV de France : Forfait, Antoine Dupont donne de ses nouvelles après sa dernière blessure

Axel Cornic

Vainqueur du Top 14 avec son club du Stade Toulousain, Antoine Dupont devait rejoindre le XV de France pour le Nations Championship, qui débute ce samedi. Mais le capitaine tricolore a finalement été contraint de déclarer forfait pour toute la compétition, à cause d’une blessure au mollet.

Tout le monde se réjouissait de le voir. Il faut dire que la dernière fois qu’Antoine Dupont a disputé des rencontres estivales avec le XV de France, c’était en 2017. Mais ce ne sera toutefois pas cette fois, puisqu’il a finalement été contraint de laisser sa place, ce qui n’a pas manqué de faire réagir.

« Ce n’est rien de méchant, mais le timing est mauvais » Deux jours après la victoire avec le Stade Toulousain en finale du Top 14 face à Montpellier (28-20), la Fédération française de rugby a en effet annoncé son forfait pour le Championnat des Nations. Un coup dur pour Fabien Galthié, qui a appelé Paul Graou pour le remplacer et qui ne devrait donc pas le revoir avant le mois de novembre prochain. « J’ai une petite déchirure au mollet. Ce n’est rien de méchant, mais le timing est mauvais » a confié le demi de mêlée de 29 ans, dans un entretien récemment accordé à Ouest France.