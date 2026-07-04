XV de France : Penaud sanctionné face à la Nouvelle-Zélande ? Les explications de Galthié

Axel Cornic

Non retenu lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Damian Penaud a fait son grand retour avec le XV de France à l’occasion du Nations Championship et du premier match, face à la Nouvelle-Zélande (34-32). Mais s’il marqué un essai, le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas montré son meilleur visage et a été remplacé à la mi-temps.

Ce samedi, tous les yeux étaient tournés vers lui. Il faut dire que Damian Penaud est l’un des cadres du XV de France de Fabien Galthié, qui a décidé de le rappeler après s’être passé de ses services lors du 6 Nations 2026. Et si ça a bien commencé contre la Nouvelle-Zélande, avec un essai express, la suite de la rencontre n’a pas vraiment été satisfaisante.

Penaud remplacé à la mi-temps Au moment de faire le bilan de ce premier match de Nations Championship, l’ailier ou centre de l’UBB reçoit en effet les pires notes de l’équipe. C’est notamment le cas pour Midi Olympique, qui lui donné un triste 4/10. « Visiblement, ça n’a pas dû plaire au sélectionneur Fabien Galthié puisque l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles n’est pas revenu sur la pelouse après la pause. À moins qu’il ait ressenti une gêne musculaire ? » s’interroge d’ailleurs le bi-hebdomadaire, avec Damian Penaud qui a effectivement été remplacé à la mi-temps.