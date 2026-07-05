XV de France : «Ça a tapé fort», Maxime Lucu raconte le combat face aux All Blacks !

Alexis Brunet

Pour le premier match de l’histoire du Championnat des Nations, le XV de France affrontait la Nouvelle-Zélande à Christchurch ce samedi. Au terme d’un match très rythmé, les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés 34 à 32. Après la rencontre, Maxime Lucu s’est exprimé sur ce gros combat face aux All Blacks.

Ce samedi, le XV de France avait l’honneur de disputer le premier match de l’histoire du Championnat des Nations et une rencontre de prestige attendait les partenaires de Matthieu Jalibert. Les Français affrontaient la Nouvelle-Zélande à Christchurch et ils ne sont pas passés loin de l’exploit. Dans un match très animé, les joueurs de Fabien Galthié se sont finalement inclinés 34 à 32, mais ils repartent avec le double bonus, offensif et défensif.

« Ca a tapé fort » À l’issue du match, Maxime Lucu s’est présenté face à la presse et il a confié son ressenti sur le match. Le joueur de l’UBB est frustré, mais fier d’avoir livré un gros combat. « Il y a beaucoup de frustration. On est des compétiteurs, on veut gagner, donc ce sentiment prédomine à la fin. On les a regardés droit dans les yeux et il y a de la fierté par rapport à ça. On a plaqué, on a contre-rucké, on s'est accrochés sur chaque phase de combat et je peux vous dire que ça a tapé fort sur certains rucks », a confié le demi de mêlée d’après des propos rapportés par L’Équipe.