All Blacks - XV de France : La frustration de Matthieu Jalibert après la défaite !

Alexis Brunet

Ce samedi, le XV de France affrontait la Nouvelle-Zélande pour le premier match de l’histoire du Championnat des Nations. Les joueurs de Fabien Galthié ont cru à l’exploit, mais ils se sont finalement inclinés 34 à 32. Après la rencontre, Matthieu Jalibert était forcément frustré de ce résultat, mais le joueur de l’UBB a toutefois noté du positif.

Le XV de France est passé tout proche de l’exploit. Ce samedi, les coéquipiers de Maxime Lucu se trouvaient à Christchurch en Nouvelle-Zélande pour y affronter les All Blacks. Les hommes de Fabien Galthié se sont bien battus, mais ils se sont finalement inclinés de justesse sur le score de 34 à 32. Cela fait depuis 2009 que les Français ne se sont pas imposés en Nouvelle-Zélande, mais ils repartent toutefois avec le double bonus, offensif et défensif, pour ce premier match de l’histoire du Championnat des Nations.

Matthieu Jalibert est frustré Après la rencontre, Matthieu Jalibert s’est exprimé face à la presse. Le joueur de l’UBB est forcément frustré du résultat, mais il a également retenu du positif. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Il y a de la frustration parce qu'on n'était pas loin. Venir mourir à deux points, c'est toujours frustrant. Mais il y a aussi beaucoup de fierté parce que c'est un groupe qui n'avait pas forcément l'habitude de jouer ensemble. On a eu dix jours de préparation, un long voyage. Venir faire ce genre de performance, ici en Nouvelle-Zélande, face aux All Blacks, on sait que c'est toujours un test particulier dans une carrière, c'est positif. On avait à cœur de faire un bon match. »