XV de France - «Il a été surclassé» : En l’absence d’Antoine Dupont, Maxime Lucu se fait détruire

Axel Cornic

Avec le forfait d’Antoine Dupont pour le Nations Championship, c’est Maxime Lucu le nouveau patron du XV de France. Mais son premier match contre les All Blacks (34-32), ne fait pas vraiment l’unanimité et c’est notamment le cas en Nouvelle-Zélande où on n’a pas hésité à tacler le demi de mêlée de l’Union Bordeaux-Bègles.

Doublure officielle d’Antoine Dupont en sélection depuis plusieurs années désormais, Maxime Lucu s’est fait un nom sous les couleurs de l’UBB. Le demi de mêlée reste en effet sur deux saisons de très haut niveau et c’est donc logiquement que Fabien Galthié lui a donné les clés du XV de France pour le Nations Championship de cet été.

Maxime Lucu capitaine en Nouvelle-Zélande Titulaire ce samedi pour la première rencontre de cette toute nouvelle compétition, Maxime Lucu n’a pas pu empêcher la défaite du XV de France face aux All Blacks. Sa prestation n’a toutefois pas été catastrophique, même si en face de lui il a eu un Cameron Roigard de très haut niveau, qui a d’ailleurs marqué de deux essais. L’international néo-zélandais de 25 ans sort d’une excellente saison avec la franchise des Hurricanes, qui ont remporté le Super Rugby.