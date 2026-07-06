XV de France : Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, une surprise réservée par Fabien Galthié

Axel Cornic

Le week-end dernier, le XV de France a lancé son Nations Championship avec une très courte défaite contre la Nouvelle-Zélande à Christchurch (34-32). C’était sans les finalistes de Top 14, dont fait partie notamment Romain Ntamack, qui ont retrouvé le groupe pour la suite de la compétition et le match du 11 juillet, face à l’Australie.

A un an de la Coupe du monde, le débat a été totalement relancé. Matthieu Jalibert réalise des prestations plus qu’abouties avec le XV de France et cela a une nouvelle fois été le cas contre les All Blacks le 4 juillet dernier, en dépit d’une défaite. Mais son grand rival Romain Ntamack va faire son retour pour le prochain match face à l’Australie et les deux se retrouveront pour la première fois ensemble dans le groupe tricolore, depuis le 6 Nations 2025.

Ntamack en 10 et Jalibert en 15 ? Tout le monde veut donc savoir si Jalibert gardera la confiance de Fabien Galthié, ou si le retour de Ntamack changera la donne. Mais une troisième option existe et elle semble bien être la bonne. D’après les informations de Midi Olympique de le sélectionneur du XV de France aurait l’intention d’aligner les deux joueurs ensemble ce samedi, face à l’Australie. Pas au poste d’ouvreur et de premier centre comme cela a pu se faire par le passé, mais plutôt avec le Toulousain en numéro 10 et le Bordelo-bèglais en numéro 15. Une idée alléchante, qui semble déjà séduire la plupart des observateurs….