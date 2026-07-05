XV de France : Comme avec l'UBB, un journaliste s'en prend à Matthieu Jalibert !

Axel Cornic

Eblouissant avec l’Union Bordeaux-Bègles depuis deux ans, Matthieu Jalibert a pris les commandes en sélection en l’absence de Romain Ntamack. Mais l’ouvreur ne s’est pas fait que des amis et c’est notamment le cas en Nouvelle-Zélande, où on ne l’a pas raté après la récente défaite face aux All Blacks (34-32).

Souvent critiqué, Matthieu Jalibert a mis tout le monde d’accord lors du dernier 6 Nations, relançant les débats sur sa rivalité avec Romain Ntamack. Mais l’ouvreur semble surtout s’est fait un ami en Nouvelle-Zélande, avec le journaliste Ben Smith.

« Jalibert a indéniablement été le meilleur joueur français, mais... » Depuis la finale de Champions Cup, reportée par l’UBB, la plume de RugbyPass a plusieurs fois assuré que les doubles Champions d’Europe ne feraient pas le poids face aux Hurricanes, vainqueurs du Super Rugby. Cela a donné lieu à quelques petits échanges sur les réseaux sociaux avec Matthieu Jalibert et ce n’est visiblement pas terminé. « Les All Blacks l'emportent 34-32 face à la France. Ardie Savea, Cam Roigard et Will Jordan ont joué un rôle déterminant. Jalibert a indéniablement été le meilleur joueur français, mais il a laissé échapper une passe cruciale à l'intérieur de ses propres 22 mètres » a écrit Ben Smith sur X, après la défaite du XV de France en Nouvelle-Zélande.