XV de France : Comme avec l'UBB, un journaliste s'en prend à Matthieu Jalibert !

Eblouissant avec l’Union Bordeaux-Bègles depuis deux ans, Matthieu Jalibert a pris les commandes en sélection en l’absence de Romain Ntamack. Mais l’ouvreur ne s’est pas fait que des amis et c’est notamment le cas en Nouvelle-Zélande, où on ne l’a pas raté après la récente défaite face aux All Blacks (34-32).
Souvent critiqué, Matthieu Jalibert a mis tout le monde d’accord lors du dernier 6 Nations, relançant les débats sur sa rivalité avec Romain Ntamack. Mais l’ouvreur semble surtout s’est fait un ami en Nouvelle-Zélande, avec le journaliste Ben Smith.
« Jalibert a indéniablement été le meilleur joueur français, mais... »
Depuis la finale de Champions Cup, reportée par l’UBB, la plume de RugbyPass a plusieurs fois assuré que les doubles Champions d’Europe ne feraient pas le poids face aux Hurricanes, vainqueurs du Super Rugby. Cela a donné lieu à quelques petits échanges sur les réseaux sociaux avec Matthieu Jalibert et ce n’est visiblement pas terminé. « Les All Blacks l'emportent 34-32 face à la France. Ardie Savea, Cam Roigard et Will Jordan ont joué un rôle déterminant. Jalibert a indéniablement été le meilleur joueur français, mais il a laissé échapper une passe cruciale à l'intérieur de ses propres 22 mètres » a écrit Ben Smith sur X, après la défaite du XV de France en Nouvelle-Zélande.
« Il figure clairement parmi les trois meilleurs demis d'ouverture au monde actuellement »
« Seulement quatre titulaires des Hurricanes côté All Blacks, mais Roigard et Love ont mis à mal la défense française, tandis que Jordie Barrett a délivré deux passes décisives. Huit joueurs de Bordeaux dans ce XV de France ! Oui, Jalibert a été bon. Mais pas assez » a poursuivi le journaliste néo-zélandais, avant de tout de même saluer la prestation de Matthieu Jalibert. « Matthieu Jalibert a livré une prestation exceptionnelle hier soir face aux All Blacks. Il figure clairement parmi les trois meilleurs demis d'ouverture au monde actuellement. Quel chemin parcouru depuis son raté lors du quart de finale de 2023 ! (défaite 28-29 contre l’Afrique du Sud) ».