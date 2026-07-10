NBA - LeBron James change d'équipe : La blague de Stephen Curry sur son arrivée aux Golden State Warriors

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après ses partenariats avec Dwyane Wade, Kyrie Irving, Anthony Davis ou encore Luka Doncic au fil de ses 23 ans de carrière, LeBron James pourrait évoluer aux côtés d'un autre grand nom du basket américain en la personne de Stephen Curry. Le meilleur tireur à trois points de l'histoire a commenté les rumeurs de signature de James chez les Golden State Warriors.

Le 30 décembre prochain, LeBron James sera âgé de 42 ans. Et il semblerait que le quadruple champion NBA ait à cœur d'ouvrir le 24ème chapitre de sa longue carrière dans l'élite du basket américain. Depuis 2003, son année de draft, The Chosen One comme le qualifiait Sports Illustrated à l'époque ne veut pas encore raccrocher. L'ailier fort aux quatre bagues a simplement quitté les Los Angeles Lakers cet été pour tester le marché de la free agency. Et maintenant ? Plusieurs options s'offrent à lui : un retour au Miami Heat ou aux Cleveland Cavaliers ? Deux nouvelles destinations chez les San Antonio Spurs avec Victor Wembanyama et les Golden State Warriors avec Stephen Curry font également beaucoup parler dans la presse spécialisée.

«Je dirais plutôt que je suis surtout intéressé à l’idée de jouer au golf avec lui» A l'occasion d'un tournoi de golf, hobby tout particulièrement apprécié dans lequel il excelle, Stephen Curry a ironisé sur la potentielle venue de LeBron James dans la baie d'Oakland. « Je dirais plutôt que je suis surtout intéressé à l’idée de jouer au golf avec lui. (Sourire). Pour ce qui est du basket… C’est évident que nous adorerions jouer ensemble. Et j’espère que ça se produira. Mais il a mérité l’opportunité et le droit de prendre son temps avant de se décider ».