Matthieu Jalibert blessé : Un joueur du XV de France annonce son retour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La première sortie du XV de France dans ce Championnat des nations s'est soldée par une défaite en terres néo-zélandaises en fin de semaine dernière (32-34). Depuis, un sujet revient sur la table : Matthieu Jalibert sera-t-il de la partie samedi à Brisbane pour le nouveau choc contre l'Australie ? Diminué au mollet gauche, l'ouvreur a manqué plusieurs entraînements, mais son retour est programmé pour la rencontre face aux Wallabies selon Maxime Lucu.

« Il y a de la frustration parce qu'on n'était pas loin. Venir mourir à deux points, c'est toujours frustrant. Mais il y a aussi beaucoup de fierté parce que c'est un groupe qui n'avait pas forcément l'habitude de jouer ensemble. On a eu dix jours de préparation, un long voyage ». La semaine dernière, Matthieu Jalibert ne dissimulait pas son amertume dans la foulée de la défaite concédée face à la Nouvelle-Zélande (32-34) pour la première sortie du XV de France dans ce Championnat des nations. Depuis, la situation individuelle de l'ouvreur pose question.

Matthieu Jalibert a loupé deux journées d'entraînement à cause d'une blessure au mollet Diminué au mollet gauche, Matthieu Jalibert n'a pas pris part aux séances d'entraînement collectives du XV de France mardi et mercredi. De mauvais augure avant le choc contre l'Australie à Brisbane samedi. Pendant cette période d'incertitude, Romain Ntamack occupait le poste d'ouvreur pour éventuellement remplacer le joueur de l'Union Bordeaux Bègles à cette position. Toutefois, le test de jeudi s'est avéré concluant pour Jalibert. De quoi lui permettre d'être aligné par le sélectionneur Fabien Galthié pour affronter les Wallabies avec Romain Ntamack et Maxime Lucu aux postes de 10 et 9.